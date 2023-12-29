Терпение лопнуло? Самарец жестоко расправился с женой и тещей

Как рассказали местные жители примерно в 10:45 минут из окна 9 этажа выпала 30-летняя женщина, а чуть позже следом за ней на заснеженном асфальте парковки оказался 29-летний мужчина. Погибшие снимали квартиру в элитном жилом комплексе.
Их тела нашли обескураженные соседи. Моменты падения зафиксировала камера наружного наблюдения.
По предварительным данным, незадолго до собственной гибели мужчина убил маму своей жены. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в съёмной квартире. А свою возлюбленную он сбросил с балкона. Сейчас тройное убийство расследуют следователи, выясняя детали трагедии.
В причинах разберётся следствие.
В настоящее время следственным отделом по Октябрьскому району Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ- убийство.
В ведомстве сообщили подробности страшной трагедии, которая буквально вызвала шок у самарцев.
«В утреннее время у дома 106 “л” по улице Ново — Садовой обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины, без признаков жизни. В подъезде этого же дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением в области спины. По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области», — заявили в пресс-службе ведомства.
Похожая трагедия произошла в начале сентября этого года в Чапаевске. В Самарской области закончили расследование жестокого убийства. Об этом сообщили представители регионального следственного комитета. Во время ссоры 38-летний мужчина несколько раз ударил супругу ножом. После этого он сбежал. Но попросил родственников вызвать скорую для потерпевшей. Затем мужчина свел счеты с жизнью.