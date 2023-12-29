Терпение лопнуло? Самарец жестоко расправился с женой и тещей

Похожая трагедия произошла в начале сентября этого года в Чапаевске. В Самарской области закончили расследование жестокого убийства. Об этом сообщили представители регионального следственного комитета. Во время ссоры 38-летний мужчина несколько раз ударил супругу ножом. После этого он сбежал. Но попросил родственников вызвать скорую для потерпевшей. Затем мужчина свел счеты с жизнью.