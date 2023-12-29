Обгоревшее тело человека нашли после пожара в частном доме в Азове

В Азове после пожара в частном доме нашли обгоревшее тело человека. Пол и личность погибшего сейчас уточняют, сообщили 29 декабря в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
— Возгорание произошло рано утром в переулке Кириченко. Вызов поступил в 3:33, горение локализовали в 3:44. Все потушили в 4:46, — прокомментировали в ведомстве.
Добавим, всего в частном доме выгорело 50 квадратных метров.
Спасатели рекомендуют жителям Дона быть внимательными и осторожными, нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.