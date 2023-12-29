Министр здравоохранения Башкирии пострадал в ДТП

«К сожалению, в результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики», — сообщили в ведомстве.
По имеющимся данным, Рахматуллина госпитализировали в местную больницу. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.
Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», возле деревни Явгильдино на 66 км дороги Бирск — Тастуба — Сатка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло столкновение четырех легковых автомобилей: марки «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри», «Тойота Королла». Два человека погибли, трое пострадали.