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Министр здравоохранения Башкирии пострадал в ДТП

В массовой аварии с погибшими в Караидельском районе одним из пострадавших оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, находившийся в служебной Тойота Камри. Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе минздрава.

«К сожалению, в результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики», — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, Рахматуллина госпитализировали в местную больницу. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», возле деревни Явгильдино на 66 км дороги Бирск — Тастуба — Сатка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло столкновение четырех легковых автомобилей: марки «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри», «Тойота Королла». Два человека погибли, трое пострадали.