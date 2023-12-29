Правоохранители Ташобласти пресекли ввоз пиротехники на 1 миллиард сумов

В ходе профилактических мероприятий на территории области с ноября 2023 года правоохранители предотвратили оборот 1,7 миллиона единиц контрабандной пиротехники, общая стоимость которых составляет 1,014 миллиарда сумов.
В частности, 528 тысяч единиц пиротехники пытался провезти под саженцами деревьев 32-летний водитель, ехавший из Ферганской долины в Ташкент.
По выявленным фактам к административной ответственности привлечены 80 человек, на девятерых возбуждены уголовные дела, несколько случаев направлены в областную комиссию по делам несовершеннолетних.