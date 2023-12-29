Подозреваемого в избиении Росгвардейца ростовского прокурора арестовали

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло «беспрецедентное ЧП» с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов «отправил росгвардейца в нокаут», сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован.