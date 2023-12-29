Подозреваемого в избиении Росгвардейца ростовского прокурора арестовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«…Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло «беспрецедентное ЧП» с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов «отправил росгвардейца в нокаут», сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован.
Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ахметов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. По версии правоохранителей, инцидент произошел 22 декабря этого года в промежутке с 21 часа до 2 часов ночи в помещении одного из ростовских ресторанов.
«Ахметов… нанес удар кулаком в область головы гражданина Б., причинив последнему телесные повреждения…, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
В свою очередь Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента и начала расследования Ахметов был уволен из органов прокуратуры. По мнению Хинштейна, «жесткая и бескомпромиссная» позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, «считающих себя выше закона».