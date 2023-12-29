Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

УФА, 29 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, возвращавшийся в Уфу из командировки, пострадал в ДТП с тремя машинами, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По информации ведомства, на трассе Караидель — Бирск произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения.
«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики», — сказали в пресс-службе.
Собеседник не уточнил состояние чиновника.
В ГИБДД по республике сообщают, что авария произошла около 15.00 (13.00 мск) на 66-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, «Лада Гранта» и «Лада Ларгус».
«В результате ДТП 57-летний водитель “Ларгуса” и его 69-летняя пассажирка из Аскинского района скончались до приезда скорой. Водитель иномарки и его два пассажира госпитализированы», — сообщает башкирская Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.