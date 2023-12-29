Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

«В результате ДТП 57-летний водитель “Ларгуса” и его 69-летняя пассажирка из Аскинского района скончались до приезда скорой. Водитель иномарки и его два пассажира госпитализированы», — сообщает башкирская Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.