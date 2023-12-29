Самарцев предупредили об опасной икре, производимой компаниями-призраками

По данным управления, узнать некачественную продукцию можно по информации на упаковке. Товар значится как баночная «Икра лососевая зернистая», ее производителями являются некие ООО «Персей» и его правопреемник ООО «Нави». Оба предприятия зарегистрированы в Сахалинской области.