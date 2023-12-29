Самарцев предупредили об опасной икре, производимой компаниями-призраками

На торговые прилавки Самарской области могла попасть икра, которую производят компании-призраки из Сахалинской области. Об этом жителям губернии сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным управления, узнать некачественную продукцию можно по информации на упаковке. Товар значится как баночная «Икра лососевая зернистая», ее производителями являются некие ООО «Персей» и его правопреемник ООО «Нави». Оба предприятия зарегистрированы в Сахалинской области.
Выяснилось, что компания «Персей» прекратила свою работу еще в 2019 году после признания банкротом. Предприятие не осуществляло производство по выпуску рыбной продукции с 2016 года.
Специалисты отмечают, что информация о «предприятии-призраке» уже направлена правоохранителям. Жителей области просят быть внимательнее при покупке продукции.