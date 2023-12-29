Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката

По версии следствия, 27 декабря вечером 44-летний мужчина пришел в общежитие на улице Ленина в Чапаевске и несколько раз ударил ножом своего брата после ссоры из-за раздела имущества. Соседи вызвали пострадавшему скорую помощь, сейчас он находится в больнице. Затем подозреваемый вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, и несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. Адвокат скончался на месте происшествия.