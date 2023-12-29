Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката

САМАРА, 29 дек — РИА Новости. Суд в Чапаевске арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на своего брата и убийстве его адвоката после ссоры из-за раздела имущества, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
По версии следствия, 27 декабря вечером 44-летний мужчина пришел в общежитие на улице Ленина в Чапаевске и несколько раз ударил ножом своего брата после ссоры из-за раздела имущества. Соседи вызвали пострадавшему скорую помощь, сейчас он находится в больнице. Затем подозреваемый вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, и несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. Адвокат скончался на месте происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), а также части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
«В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.