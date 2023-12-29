«В результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин», — уточнили в пресс-службе. Глава ведомства возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку Башкирии. В ГУ МЧС по региону сообщили, что в аварию попали четыре легковых автомобиля: марки Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. По данным ГИБДД, погибшими оказались 57-летний водитель машины марки «Ларгус» и его пассажирка из Аскинского района. Еще три человека, ехавших в автомобиле Camry, пострадали, их госпитализировали. 28 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 13 человек. 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в машину марки «Скания 340». В результате столкновения ранения получили водитель автобуса и его 12 пассажиров. Всех их госпитализировали, врачи оценили состояние водителя как тяжелое.