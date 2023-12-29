В Брянской области система ПВО сбила беспилотник

28 декабря Брянская область попала под обстрел дважды. Богомаз рассказал об ударах по поселку Суземка. В результате атаки пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов, повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание.