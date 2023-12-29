До 10 лет грозит волгоградцу, присвоившему лотерейный выигрыш племянницы

Следователи выяснили, что 19-летняя племянница фигуранта выиграла в 2023 году в лотерею два миллиона рублей. Поскольку счастливица находилась в положении, родственник предложил ей свои услуги по получению выигрыша в столице. 26 июля мужчина действительно забрал выплаты. Но своей племяннице финансы передавать он не торопился. Вместо этого, аферист погасил свои долги и купил себе же дом.