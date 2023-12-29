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Под Волгоградом чиновницу обвинили в превышении полномочий

В Новоаннинском районе возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при регистрации земельного участка.
Источник: МК.RU Волгоград

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что заместитель начальника межмуниципального отдела Управления Росреестра по Волгоградской области удовлетворила заявление мужа сестры об исправлении ошибки в описании местоположения границ и площади земельного участка. При этом правовая экспертиза не проводилась.

Земельный участок зятя стал существенно больше за счет площади земли других собственников, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности). Ход расследования проконтролирует прокуратура.