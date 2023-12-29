Под Волгоградом чиновницу обвинили в превышении полномочий

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что заместитель начальника межмуниципального отдела Управления Росреестра по Волгоградской области удовлетворила заявление мужа сестры об исправлении ошибки в описании местоположения границ и площади земельного участка. При этом правовая экспертиза не проводилась.
Земельный участок зятя стал существенно больше за счет площади земли других собственников, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности). Ход расследования проконтролирует прокуратура.