Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор»

«29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.
Как установлено судом, Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как «Almost naked», в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте.