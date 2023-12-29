Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор»

Как установлено судом, Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как «Almost naked», в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте.