В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
По информации следствия, тело 90-летнего мужчины обнаружили на обочине дороги с множеством колото-резаных ран.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ) (Убийство)», — сказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают наиболее опытные сотрудники регионального управления СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.