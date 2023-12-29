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В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Ленинском городском округе Подмосковья нашли тело пожилого человека, следователи завели дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СК.
Источник: © РИА Новости

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

По информации следствия, тело 90-летнего мужчины обнаружили на обочине дороги с множеством колото-резаных ран.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ) (Убийство)», — сказали в ведомстве.

Сейчас на месте работают наиболее опытные сотрудники регионального управления СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.

РПЦ
СК