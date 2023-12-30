В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.
В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены.
«Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля <…> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.