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В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.

В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены.

Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области

«Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля <…> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.