В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.