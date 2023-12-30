Чиновник жестоко убил пенсионерку в Петропавловске

«После того как пенсионерка в отсрочке отказала, мужчина достал нож и стал наносить множественные удары в область груди, живота и затылка, проявляя при этом особую жестокость. После того, как от ударов клинок ножа деформировался и погнулся, подсудимый взял с кухонного стола другой нож и продолжил наносить удары, пока не согнулся и второй нож», — приводит материалы уголовного дела издание.