Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — написала она в своем телеграм-канале.
Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Источник РБК говорил, что тело нашли в овраге. СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства.
Ранее Волк говорила, что сотрудники МВД России «сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности».
О Романе Легойде публичной информации мало. «Московский Комсомолец» пишет, что в молодости он служил в автоинспекции города Костанай, где в 1973 году и родился его сын Владимир. В 2017 году отставные сотрудники Казахской дорожной службы собирались на 25-летие своего подразделения. Пришел на встречу и Роман Легойда, которому тогда уже было 84 года.