Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — написала она в своем телеграм-канале.

Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Источник РБК говорил, что тело нашли в овраге. СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

Владимир Легойда родился 8 августа 1973 года в Кустанае (сейчас — город Костанай в Казахстане). После окончания школы переехал в Москву, где поступил в МГИМО на факультет международной информации. В 2005 году он вошел в состав совета Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, после чего начал сотрудничать с РПЦ. Он стал первым человеком без духовного образования, занявшим пост в Синодальном отделе Московского патриархата. Легойда отвечает за взаимодействие Русской православной церкви с общественными организациями и руководит пресс-службой патриарха Московского и всея Руси.