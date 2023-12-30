ВС РФ пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил на южнодонецком направлении

По словам Гордеева, в результате ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64, а кроме того — до 90 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ударами авиации и артиллерии ВС РФ были поражены пункты временной дислокации противника в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.