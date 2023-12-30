В Красноярске 3-летний мальчик умер в машине скорой помощи

Об этом 30 декабря сообщил телеграм-канал «Baza».
Мальчик из Красноярска задохнулся в машине скорой помощи. Трагедия, сообщают в телеграм-канале, произошла еще 26 декабря. Родители вызвали скорую из-за того, что 3-летний мальчик сильно заболел. Прибывшие медики поставили диагноз ОРВИ и заявили, что ему не нужно ложиться в больницу, но пришлось вызывать другую бригаду, так как малышу становилось хуже. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 1.
Тщательный осмотр показал, что у ребенка острый лакунарный тонзиллит и фарингит. Родителям предложили госпитализировать ребенка или лечить дома, был выбран второй вариант. После отказа от госпитализации его забрали домой, но малышу стало еще хуже, ему снова вызвали скорую. Мальчика повезли в больницу № 20, по дороге он потерял сознание. Попытки его откачать не увенчались успехом — ребенок скончался. Предполагают, что он задохнулся рвотными массами пока лежал в машине на спине.
Сейчас на сотрудников скорой помощи возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее стали известны детали смерти девочки в семье сыроедов в Красноярске.