Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06.55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 07.05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 07.40 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 9.20 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда такого же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.