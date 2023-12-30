В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Ранее Лайф рассказывал, как Черноморский флот провёл учения по отражению атаки украинских дронов в Севастополе. По учебной легенде, морякам доложили о подлёте к Крыму вражеских дронов, в результате чего сигнал тревоги был сразу разослан на все корабли ВС РФ у Севастополя.