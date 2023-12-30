В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

«30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Как уточнили в МО, вражеское судно было поражено из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
Ранее Лайф рассказывал, как Черноморский флот провёл учения по отражению атаки украинских дронов в Севастополе. По учебной легенде, морякам доложили о подлёте к Крыму вражеских дронов, в результате чего сигнал тревоги был сразу разослан на все корабли ВС РФ у Севастополя.