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Подвоз воды организовали в Воронеже из-за крупной аварии в Советском районе

Неполадки планируют устранить уже сегодня.
Источник: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Специалисты «РВК-Воронеж» сейчас устраняют повреждение на крупном водоводе диаметром 1 метр по адресу: проспект Патриотов, 4а. Аварийная бригада вырезает «окно» на трубе, чтобы осушить водовод. Затем специалисты приступят к сварочным работам и откроют задвижки. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили на предприятии. Для местных жителей организовали подвоз технической воды по адресам:

  • Фестивальный бульвар, 7а;
  • ул. Краснозвездная, 10а;
  • ул. Молодогвардейцев, 16;
  • ул. Героев Сибиряков, 28.

Обновлено. Добавился еще один адрес подвоза технической воды: ул. Юлюса Янониса, 1.

Питьевую воду доставляют по адресам:

  • проспект Патриотов, 29б;
  • ул. Космонавта Комарова, 16.

— По прогнозам специалистов, устранить повреждение получится сегодня, — заявили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

О том, что рабочие смогли найти утечку на водоводе метрового диаметра, водоканал объявил вечером пятницы, 29 декабря. Из-за этой аварии проблемы с водой возникли в сотнях многоэтажных жилых домов.

— В части Советского района понижено давление или холодное водоснабжение отсутствует полностью, — охарактеризовали ситуацию в «РВК-Воронеж».

ЖКХ