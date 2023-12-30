Подвоз воды организовали в Воронеже из-за крупной аварии в Советском районе

Специалисты «РВК-Воронеж» сейчас устраняют повреждение на крупном водоводе диаметром 1 метр по адресу: проспект Патриотов, 4а. Аварийная бригада вырезает «окно» на трубе, чтобы осушить водовод. Затем специалисты приступят к сварочным работам и откроют задвижки. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили на предприятии. Для местных жителей организовали подвоз технической воды по адресам:
- Фестивальный бульвар, 7а;
- ул. Краснозвездная, 10а;
- ул. Молодогвардейцев, 16;
- ул. Героев Сибиряков, 28.
Обновлено. Добавился еще один адрес подвоза технической воды: ул. Юлюса Янониса, 1.
Питьевую воду доставляют по адресам:
- проспект Патриотов, 29б;
- ул. Космонавта Комарова, 16.
— По прогнозам специалистов, устранить повреждение получится сегодня, — заявили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
О том, что рабочие смогли найти утечку на водоводе метрового диаметра, водоканал объявил вечером пятницы, 29 декабря. Из-за этой аварии проблемы с водой возникли в сотнях многоэтажных жилых домов.
— В части Советского района понижено давление или холодное водоснабжение отсутствует полностью, — охарактеризовали ситуацию в «РВК-Воронеж».