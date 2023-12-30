Подвоз воды организовали в Воронеже из-за крупной аварии в Советском районе

Специалисты «РВК-Воронеж» сейчас устраняют повреждение на крупном водоводе диаметром 1 метр по адресу: проспект Патриотов, 4а. Аварийная бригада вырезает «окно» на трубе, чтобы осушить водовод. Затем специалисты приступят к сварочным работам и откроют задвижки. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили на предприятии. Для местных жителей организовали подвоз технической воды по адресам: