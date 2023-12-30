Экс-хоким Акдарьинского района вместе с подельниками потребовал 6 миллионов долларов за помощь в оформлении земли

Выяснилось, что они, вступив в преступный сговор, обещали бизнесмену помочь заполучить 11,1 гектара земельного участка в махалле «Сурум» Ташкентской области под строительство швейной фабрики. За свои услуги злоумышленники потребовали 6 миллионов долларов.