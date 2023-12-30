Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Здание гостиницы горело в Костанае, есть погибшие

Пожар произошел в здании двухэтажной гостиницы «Жібек жолы». Отмечается, что здание на момент пожара не эксплуатировалось, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

Во время тушения пожара был обнаружен труп женщины.

«Пожар охватил кровлю, второй этаж и частично первый этаж здания, предварительная площадь пожара составила 450 квадратных метров из общей площади в 900 м². Следует отметить, что здание на момент пожара не эксплуатировалось. Пожар был ликвидирован в 13:18. На место происшествия выехали спасательные службы: сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и 13 единиц техники, сотрудники Департамента полиции и 4 единицы техники, а также сотрудники местных исполнительных органов и 1 единица техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, будет проведено тщательное расследование причин возникновения пожара.

пожары