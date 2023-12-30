Массовый мор лебедей близ Актау: названа причина смерти

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. Названа причина гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, сообщает Lada.kz.
Как отметили в департаменте экологии Мангистауской области, в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
«Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа», — говорится в сообщении.
Напомним, туши погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника «Каракия-Караколь».