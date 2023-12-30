Участковый рискнул жизнью в буран и спас семью из Щучинска

«С супругом заблудились в степи. Метель не давала найти дорогу. Мы обратились в службу “112” и нас связали с полицией. Участковый инспектор Абылай приехал за нами на патрульной машине и помог выехать на трассу», — рассказывает жительница Щучинска Валентина Прокопенко.
Но под словом «приехал» подразумевается трёхчасовый поиск, осложнённый погодными условиями.
«Была нулевая видимость. Я даже свой капот не мог разглядеть из салона. Решил, что надо искать пешком, боясь на служебном авто наехать на заблудившуюся машину. Кругом поле, бушующий ветер, и я не имел представления, в какую сторону идти. Переживал за них, боялся, что машина может заглохнуть и люди замерзнут», — рассказывает участковый инспектор УМПС Биржан Сал Абылай Бекмагамбетов.
Пассажирка поблагодарила полицейского. Пользователи соцсети также отметили работу стража порядка и пожелали ему успехов в службе.
Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты. В шести регионах Казахстана из-за дождя, снега, гололёда и нулевой видимости ограничено движение автотранспорта на загородных трассах.