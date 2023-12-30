Участковый рискнул жизнью в буран и спас семью из Щучинска

«Была нулевая видимость. Я даже свой капот не мог разглядеть из салона. Решил, что надо искать пешком, боясь на служебном авто наехать на заблудившуюся машину. Кругом поле, бушующий ветер, и я не имел представления, в какую сторону идти. Переживал за них, боялся, что машина может заглохнуть и люди замерзнут», — рассказывает участковый инспектор УМПС Биржан Сал Абылай Бекмагамбетов.