Один человек погиб и пятеро пострадали: Массовое ДТП произошло в Бутурлинском районе Нижегородской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием четырех легковушек в Бутурлинском районе у села Кетрось. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, на дороге столкнулось четыре легковых автомобиля. В результате погиб один человек, а пятеро пострадало. Из-за ДТП движение на 498 км трассы М-12 затруднено, поэтому для движения в сторону Казани водителям лучше выбрать другую дорогу.
Напомним, ранее стало известно, что в Дивеевском районе произошло ДТП в результате которого погибло два человека, а еще два пострадало.