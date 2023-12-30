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Один человек погиб и пятеро пострадали: Массовое ДТП произошло в Бутурлинском районе Нижегородской области

Один человек погиб при столкновении легковушек в Нижегородской области.
Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием четырех легковушек в Бутурлинском районе у села Кетрось. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, на дороге столкнулось четыре легковых автомобиля. В результате погиб один человек, а пятеро пострадало. Из-за ДТП движение на 498 км трассы М-12 затруднено, поэтому для движения в сторону Казани водителям лучше выбрать другую дорогу.

На месте работают сотрудники МВД и МЧС, в том числе четыре спасателя и одна единица техники.

Напомним, ранее стало известно, что в Дивеевском районе произошло ДТП в результате которого погибло два человека, а еще два пострадало.