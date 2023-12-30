В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок

«Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего», — написал губернатор.
Богомаз добавил, что вся необходимая помощь семье оказана. Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Погарский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.