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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — сообщили в Минобороны.