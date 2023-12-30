В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР.
«Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — сообщили в Минобороны.