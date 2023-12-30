В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

«Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — сообщили в Минобороны.