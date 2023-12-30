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Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и “Ольха”, а также три противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.