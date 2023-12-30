Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов

Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.