В Минске активизировались «елочные» аферисты

По информации ведомства, только за сутки в Минское РУВД поступило несколько заявлений от обманутых граждан, которые пытались купить через интернет-площадки искусственные ели.
«У всех истории практически одинаковые: нашли в Instagram* объявление от магазина о продаже елок, заказали доставку, внесли полную или частичную предоплату. В итоге остались без денег и покупок», — отметили в МВД.
Возбуждены уголовные дела за мошенничество.
В милиции также призвали быть осторожными при покупках в интернете.
«Вас должны насторожить: низкая цена, обязательная предоплата в размере от 50 до 100 процентов, отсутствие самовывоза, неточности в описании товара, отказ продавца прислать дополнительные фото выбранной позиции. Каждый из этих критериев — повод задуматься о целесообразности совершения сделки», — подчеркнули в ведомстве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.