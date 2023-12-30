В Минске активизировались «елочные» аферисты

«Вас должны насторожить: низкая цена, обязательная предоплата в размере от 50 до 100 процентов, отсутствие самовывоза, неточности в описании товара, отказ продавца прислать дополнительные фото выбранной позиции. Каждый из этих критериев — повод задуматься о целесообразности совершения сделки», — подчеркнули в ведомстве.