В России впервые осудили за госизмену подростка

«Приговором Верховного суда Республики Адыгея гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена) и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
В суде также уточнили, что во время судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста, подчеркнули в пресс-службе суда.
Следствием и судом установлено, что с 23 декабря 2021 по 8 февраля 2023 года гражданин Л., еще будучи несовершеннолетним и несогласным с политическим курсом РФ и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией на территории Украины, «осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории Майкопа войсковой части Министерства обороны России, после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направлял файлы фотографий на адрес почтового ящика представителя иностранного государства». Это первый в России осужденный по статье «Госизмена», который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.
Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил назначить подсудимому срок наказания на полгода больше, чем ему назначил суд, без штрафа и с ограничением свободы на один год. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал несовершеннолетие на момент совершения преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие у подростка хронических заболеваний, множественные победы на различных олимпиадах.