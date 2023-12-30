В России впервые осудили за госизмену подростка

Следствием и судом установлено, что с 23 декабря 2021 по 8 февраля 2023 года гражданин Л., еще будучи несовершеннолетним и несогласным с политическим курсом РФ и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией на территории Украины, «осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории Майкопа войсковой части Министерства обороны России, после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направлял файлы фотографий на адрес почтового ящика представителя иностранного государства». Это первый в России осужденный по статье «Госизмена», который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.