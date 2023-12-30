Не менее 18 человек погибли, больше 100 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода ВСУ

Удары по Белгородской области продолжаются с вечера пятницы.
ТАСС собрал основную информацию о случившемся.
Дневной удар.
ВСУ нанесли удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядами Vampire чешского производства, сообщает Минобороны РФ.
Обе ракеты и большая часть снарядов РСЗО были перехвачены. По Белгороду попали части боеприпасов. Если бы удар оказался прямым, последствия были «неизмеримо более тяжелыми», уточнило военное ведомство.
В результате погибли 18 человек. Пострадали 111 человек.
По предварительным данным, повреждения получили только гражданские объекты — около 40, — зафиксировано попадание в жилой сектор. МЧС России зафиксировало 10 случаев возгорания, сейчас все они потушены.
В Белгороде запущена горячая линия по номеру 122. По ней принимают информацию о пострадавших и повреждениях.
Реакция.
Россия запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
МИД РФ заявил о причастности к организации теракта ВСУ консультантов из США и Британии.
Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе по Белгороду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По поручению президента на место происшествия вылетели бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для помощи пострадавшим.
Также привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям, также в Белгород по поручению главы СК Александра Бастрыкина направлены сотрудники центрального аппарата ведомства.
Солидарность с Белгородом выразили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, назвавший удар терактом. Турчак, занимающий также пост секретаря генсовета «Единой России», заверил, что его партия окажет помощь региону.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности выделить помощь Белгороду, также в город уже направлена группа московских врачей.
Соболезнования и заверения в готовности оказать помощь властям Белгородской области направили руководители Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской областей, Ставропольского края, глава Пятигорска.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал террористический удар по Белгороду с бессилием ВСУ изменить что-либо на фронте. Он при этом отметил, что российская сторона не будет отвечать теми же методами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду.
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгородской области.
В офисе генсека ООН заявили, что атаки против мирного населения нарушают международное гуманитарное право.
Ночной обстрел.
В результате обстрела в ночь на субботу погиб один человек, пострадали четверо, в том числе ребенок.
13 реактивных снарядов были уничтожены российской ПВО над Белгородской областью, сообщало Минобороны РФ.
Следственный комитет РФ расследует обстрелы и установит всех причастных, сообщили ТАСС в СК.
Повреждения получило 61 строение в Белгороде, в том числе 55 частных домов, один многоквартирный дом, две хозпостройки и три социальных объекта (в том числе частный детский сад и футбольный манеж). Кроме того, пострадали 27 автомобилей, на пяти участках были повреждены водо- и газопровод.
ВСУ вечером в пятницу также нанесли артиллерийские, минометные и гранатометные удары по Журавлевке, Лозовой Рудке, Старому, Уразову, а также поселкам в Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области.