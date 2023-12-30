Не менее 18 человек погибли, больше 100 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода ВСУ

Не менее 18 человек, в том числе два ребенка, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины. Пострадали 111 человек, сообщает МЧС России. Как уточнило Минобороны, удар наносился двумя ракетами «Ольха» в кассетном исполнении, а также чешскими снарядами РСЗО Vampire. Большая часть их была перехвачена, иначе бы последствия были более тяжелыми. РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду.