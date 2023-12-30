В МЧС сообщили о 10 пожарах в Белгороде после обстрела ВСУ

«После массированного удара по Белгороду со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, а также о погибших и раненых в ходе обстрела. На места происшествий незамедлительно были направлены подразделения МЧС России. В настоящее время все пожары ликвидированы», — сказали в пресс-службе.