В МЧС сообщили о 10 пожарах в Белгороде после обстрела ВСУ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все пожары, которые начались после массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушены, населению оказывают необходимую помощь.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«После массированного удара по Белгороду со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, а также о погибших и раненых в ходе обстрела. На места происшествий незамедлительно были направлены подразделения МЧС России. В настоящее время все пожары ликвидированы», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что населению оказывается вся необходимая помощь.