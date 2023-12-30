При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек

Как уточнил собеседник агентства, ранения получили еще 24 человека.
Ранее сообщалось, что при обстреле погибли пятеро, еще 25 пострадали.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.