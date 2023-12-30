В Самаре огромное дерево рухнуло на здание на ул. Юных пионеров 30 декабря

В Самаре днем в субботу, 30 декабря 2023 года, неподалеку от парка 50-летия Октября в Самаре произошло ЧП. В Кировском районе во дворе на проспекте Юных Пионеров, 145 упало огромное дерево. Оно рухнуло прямо на здание. Самарский блогер показал, как выглядит место происшествия.