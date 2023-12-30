В Самаре огромное дерево рухнуло на здание на ул. Юных пионеров 30 декабря

В Самаре днем в субботу, 30 декабря 2023 года, неподалеку от парка 50-летия Октября в Самаре произошло ЧП. В Кировском районе во дворе на проспекте Юных Пионеров, 145 упало огромное дерево. Оно рухнуло прямо на здание. Самарский блогер показал, как выглядит место происшествия.
— Днем на проспекте Юных Пионеров повисло огромное дерево. Оно зацепилось своими ветками за крышу здания. Теперь непонятно, сколько гигант так пролежит, — поделилась местная жительница в соцсетях.
Дерево упало на административное здание. В настоящий момент неизвестно, работает ли на месте аварийная служба.
Напомним, в Самарской области 31 декабря синоптики обещают порывистый ветер и сильный снегопад. В бушующую непогоду особо опасно находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередач, недостроенных зданий. Сотрудники МЧС также не рекомендуют прятаться за остановками общественного транспорта.