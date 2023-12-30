Мистическая смерть в Молдове: при странных обстоятельствах погиб видный борец с коррупцией — чиновнику было всего 40 лет

— Достойный офицер, хороший друг и коллега, отец троих детей — таким он останется в наших сердцах и всех тех, кто его знал. Мы вместе с семьёй погибшей и выражаем соболезнования родным и близким. Пусть земля будет пухом, — отмечает пресс-служба.