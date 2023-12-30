Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, «все указывает» на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.