Губернатор Петербурга выразил соболезнования по случаю трагедии в Белгороде

Произошедшее градоначальник назвал «бесчеловечной трагедией». В результате обстрела центральной части Белгорода со стороны ВСУ, по последним данным, погибли 14 человек, 108 человек пострадали.



«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал губернатор Петербурга.



Ранее «Ъ» писал, что президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода.



