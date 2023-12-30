Произошедшее градоначальник назвал «бесчеловечной трагедией». В результате обстрела центральной части Белгорода со стороны ВСУ, по последним данным, погибли 14 человек, 108 человек пострадали.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал губернатор Петербурга.
Ранее «Ъ» писал, что президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода.
Губернатор Петербурга выразил соболезнования по случаю трагедии в Белгороде
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде, сообщение появилось в личном Telegram-канале.
Произошедшее градоначальник назвал «бесчеловечной трагедией». В результате обстрела центральной части Белгорода со стороны ВСУ, по последним данным, погибли 14 человек, 108 человек пострадали.