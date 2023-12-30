Глеб Никитин прокомментировал обстрел Белгорода

Напомним, 30 декабря вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По информации МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли 14 человек и пострадали 108, из них — как минимум, четыре ребенка. Кроме того, урон получил жилой сектор в центре города.