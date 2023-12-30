Культурные мероприятия в Белгороде и Воронеже отменяют после обстрела ВСУ

Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Также сообщалось о том, что Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.