Культурные мероприятия в Белгороде и Воронеже отменяют после обстрела ВСУ

«Уважаемые зрители! Спектакль “Необычайные приключения Маши и Вити” в 17.00 сегодня отменён! По возврату денег за билеты опубликуем дополнительное объявление. Берегите себя», — говорится в сообщении театра.
Массовые мероприятия также отменили в приграничном Россошанском районе Воронежском области для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в администрации района.
«В связи со сложной оперативной обстановкой, в том числе с событиями в Белгородской области, на территории нашего района решением антитеррористической комиссии Россошанского района от 30 декабря 2023 года отменяются праздничные мероприятия, связанные с массовым скоплением граждан», — говорится в распространённом сообщении.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Также сообщалось о том, что Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.