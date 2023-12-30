Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался об ударе по Белгороду

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 30 декабря, в своем телеграм-канале высказался по поводу трагических событий в Белгороде.
— Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника, — написал глава региона.
Василий Голубев подчеркнул, что вся Ростовская область разделяет боль белгородцев, скорбит по погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава администрация Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также выразил соболезнования родным и близким погибших.
— Ростов-на-Дону скорбит вместе с Белгородом, — сообщил он.
Отметим, сегодня ВСУ нанесла удары по центру Белгорода. В результате обстрела погибли 12 взрослых и двое детей. Об этом сообщили KP.RU со ссылкой на МЧС. Ранены 108 человек. 15 из них — дети.