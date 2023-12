Умер актер Том Уилкинсон

Уилкинсон родился в 1948 году в Лидсе на севере Англии, часть детства провел в Канаде. Начал актерскую карьеру в 1970-е годы, его первой крупной работой стала роль в политическом сериале «Первый среди равных» (First Among Equals, 1986). Среди других знаковых картин с участием Уилкинсона «Разум и чувства» (Sense and Sensibility, 1995), «Час пик» (Rush Hour, 1998), «Девушка с жемчужной сережкой» (Girl with a Pearl Earring, 2003), «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008) и «Сельма» (Selma, 2014).