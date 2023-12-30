Умер актер Том Уилкинсон

В Великобритании Уилкинсону популярность принесла роль в комедии «Мужской стриптиз» (The Full Monty, 1997), за ее исполнение он получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучший актер второго плана». Мировая известность пришла к нему после съемок в драме «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998) и боевике «Бэтмен. Начало» (Batman Begins, 2005).
Уилкинсон родился в 1948 году в Лидсе на севере Англии, часть детства провел в Канаде. Начал актерскую карьеру в 1970-е годы, его первой крупной работой стала роль в политическом сериале «Первый среди равных» (First Among Equals, 1986). Среди других знаковых картин с участием Уилкинсона «Разум и чувства» (Sense and Sensibility, 1995), «Час пик» (Rush Hour, 1998), «Девушка с жемчужной сережкой» (Girl with a Pearl Earring, 2003), «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008) и «Сельма» (Selma, 2014).
В 2005 году актер стал офицером ордена Британской империи за вклад в развитие драматического искусства.