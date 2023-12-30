Виталий Хоценко принёс соболезнования в связи с событиями в Белгороде

ВСУ днём 30 декабря нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли по предварительным данным 14 человек, в том числе двое детей. Пострадали 108 человек, включая 15 детей. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, пятеро детей в тяжёлом состоянии.
В связи с событиями в Белгороде, соболезнования выразил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Белгород сегодня под огнём. Страшная трагедия унесла жизни людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Омская область и омичи с белгородцами. Мы вместе!».
Правительство Белгорода перешло на круглосуточный режим работы. В МЧС сообщили, что все пожары в городе были потушены.
О ситуации в Белгороде было доложено президенту страны Владимиру Путину. По поручению президента в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также в город направлена группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.