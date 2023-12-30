Министр транспорта Башкирии прокомментировал сегодняшние смертельные аварии

Клебанов со ссылкой на данные ГИБДД, обе аварии произошли не из-за дорожных условий. Министр отметил, что, несмотря на праздники, дорожные службы работают в штатном режиме. На дороги республики, по словам чиновника, направили 570 единиц техники. За сутки дорожники использовали более три тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки трасс от образования наледи.