Министр транспорта Башкирии прокомментировал сегодняшние смертельные аварии

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал две произошедшие сегодня, 30 декабря, в республике смертельные аварии.
Первое ДТП случилось в Учалинском районе на 106 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Столкнулись фургон Renault и встречный ВАЗ-2110. В результате происшествия погибли водитель и пассажир «десятки».
Вторая трагедия произошла в Абзелиловском районе на 10 километре дороги деревня Красная Башкирия — Покровка. Столкнулись Nissan Almera и ВАЗ-2110, водитель последней погиб.
Клебанов со ссылкой на данные ГИБДД, обе аварии произошли не из-за дорожных условий. Министр отметил, что, несмотря на праздники, дорожные службы работают в штатном режиме. На дороги республики, по словам чиновника, направили 570 единиц техники. За сутки дорожники использовали более три тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки трасс от образования наледи.
В своей публикации глава Минтранса Башкирии попросил водителей проявлять внимательность на дорогах и не пренебрегать правилами безопасности.
— Пожалуйста, помните, что торопливость и скорость могут привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких! Каждого из вас ждут дома! — написал Клебанов.
Пару часов назад в Уфимском районе случилось еще одно смертельное ДТП. На 1453 километре трассы М-5 «Урал» в результате с Renault Sandero и Mitsubishi Pajero погибла пассажирка последней.