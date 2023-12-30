Радий Хабиров выразил поддержку жителям Белгородской области

Украина обстреляла Белгород из реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами.
В результате погибли 14 человек погибли, трое из которых — дети. Более 100 были ранены. 17 человек, пятеро из которых — дети, находятся в тяжелом состоянии.
— Страшная трагедия в Белгороде, город коварно и подло был обстрелян врагом, — сказал руководитель республики. — Пострадали мирные жители, погибли взрослые и дети. Бесчеловечное преступление расцениваю как очередное проявление терроризма. Скорбим вместе с вами.