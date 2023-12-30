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Умерла советский диктор Галина Зименкова

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Диктор программы «Время» в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил «Первый канал». Причина ее смерти не названа.
Источник: © РИА Новости

«Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы “Время” в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных «Голубых огоньках» более 20 лет, вела такие передачи, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.