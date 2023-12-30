Умерла советский диктор Галина Зименкова

Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных «Голубых огоньках» более 20 лет, вела такие передачи, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.