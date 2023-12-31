Танки на улице, лёд и пожары. Что потрясло Ростовскую область в 2023 году

Уходящий 2023 год в Ростовской области был разнообразным и насыщенным. Нередко регион попадал в федеральную и даже мировую новостную повестку.
Топ главных событий года составил rostov.aif.ru.
Шок года.
Самым громким событием года стал нежданный визит в донскую столицу ЧВК «Вагнер». Утром 24 июня ростовчан на пр. Будённовском встретили военная техника и расставленные через каждые несколько метров вооружённые люди. Магазины и кафе в этой части города были закрыты — даже те, что работали круглосуточно.
«Гости» сообщили, что контролируют военные объекты. Донские власти призвали жителей оставаться дома. Транспорт объезжал участок проспекта, перекрытого техникой, по другим улицам.
К вечеру всё разрешилось — мятежники ушли из города, а впоследствии Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На память о себе военнослужащие оставили испорченный асфальт и помятые трамвайные рельсы, но в городе инфраструктуру быстро починили.
Пожар года.
За это звание могло побороться возгорание, которое произошло 15 июня на Новочеркасской ГРЭС и оставило на несколько часов без света часть дончан. Но ему не оставил шансов пожар на рынке «Темерник» в Ростове 30 ноября. Загорелись торговые павильоны, в которых продавали одежду. Пламя, охватившее 4 тыс. кв. м, 113 спасателей на 33 спецмашинах тушили около девяти часов.
Во время пожара продавцы пытались спасти свой товар, чем изрядно мешали работать спасателям. Пришлось выставить оцепление из полицейских. Большая часть товаров испортились, если не сгорели, то пропитались неприятным запахом. Или даже были «позаимствованы» изображавшими желание помочь местными жителями.
Апокалипсис года.
Катаклизмы в Ростове и области происходили весь год. 29 апреля из-за сильного дождя в открытой канаве утонула учительница — 80-летнюю Лидию Радченко сбило с ног водяным потоком. Директора МСУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений» Вадима Рабаева после этого случая осудили по статье о халатности на два года условно.
В конце ноября на регион обрушился сильный ветер — часть населённых пунктов оказались затопленными. Как рассказала rostov.aif.ru начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, ветер был вызван глубоким средиземноморским циклоном.
«Явление встречается нечасто, но типично для Ростовской области, особенно в конце ноября — декабре. Из-за юго-западного ветра повышается уровень воды в устье Дона и Таганрогском заливе — это так называемый ветровой нагон», — пояснила она.
Но и этот катаклизм был не последним. Ледяной дождь сковал города и сёла Дона
Снос года.
В середине ноября в Кривошлыковском переулке снесли скандальную пятиэтажку, ранее признанную аварийной. Жильцов расселили и выплатили им возмещение за квартиры. При этом некоторые из них считали, что здание можно было восстановить и до последнего не хотели переезжать. Активисты настаивали на реконструкции и дошли до Верховного суда РФ, но их иски отклонили.
Дорога года.
15 июня президент РФ Владимир Путин дал старт автомобильному движению на обходе города Аксая. Дорога строилась с 27 февраля 2018 года, её возведение завершилось раньше срока.
Обход Аксая стал частью федеральной трассы М-4 «Дон», тем самым сократив путь из Москвы до южных регионов и Чёрного моря. Разгрузился от транзитного транспорта и Ростов. Общая протяжённость новой дороги класса 1-А обхода Аксая — 35,5 км, она позволяет развивать скорость 130 км/ч. Проезд по ней платный — от 300 рублей и выше в зависимости от класса автомобиля. В будущем обход Аксая станет составной частью ростовской кольцевой дороги длиной 110 км.
Год для региона был непростым, но точно запоминающимся. Хотелось бы, чтобы грядущий 2024-й был, всё же, спокойнее и богаче на приятные события.