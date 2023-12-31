Танки на улице, лёд и пожары. Что потрясло Ростовскую область в 2023 году

Но и этот катаклизм был не последним. Ледяной дождь сковал города и сёла Дона 10—13 декабря . В одном только Ростове за эти дни в травмпункты из-за гололёда попали свыше 400 человек. За видеокадрами с детьми, которые бредут на уроки, скользя по льду, наблюдала вся страна. В итоге школы ушли на удалёнку. В это же время без подачи электричества остались 205 населённых пунктов, некоторые опоры ЛЭП падали под гнётом льда. Впервые за долгое время в Ростовской области на пару часов задерживались электрички.