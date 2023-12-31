В Иркутской области мужчину осудят за хранение двух тонн нефрита

В Иркутской области обвиняемый в хранении крупной партии нефрита предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.
−33-летнего жителя Читинской области обвиняют в незаконном обороте и хранении нефрита общей стоимостью в 2 млн рублей, — говорят в полиции.
Как полагает следствие, обвиняемый хранил две тонны природного минерала в гаражных боксах.
По версии следствия, злоумышленник хранил природные минералы в нескольких гаражных боксах. Вес самоцвета составил около двух тонн.
Заведено уголовное дело. Сейчас оно передано в Октябрьский районный суд Иркутска.