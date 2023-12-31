Крупный пожар уничтожил частный дом и две машины в Приморье

Огнеборцы ликвидировали возгорание частного дома в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Ранним утром 31 декабря, в 8.30, на телефон пожарно-спасательной службы поступил звонок — сообщили о пожаре в частном жилом доме на Котовского. В считанные минуты на место ЧП прибыли огнеборцы.
К этому моменту горели дом и надворные постройки. Огонь полностью уничтожил еще и два автомобиля. Общая площадь пожара. по данным МЧС, составила 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
«Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в пресс-службе ведомства.